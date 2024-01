¿Qué le pasó a Poncho de Nigris? Se muestra en video con el rostro visiblemente golpeado; nombra a su mamá y Adal Ramones

El video, que inicialmente desconcertó a sus seguidores, mostraba a Poncho visiblemente “herido”, afirmando que había sido golpeado por su madre y Adal Ramones. En tono sarcástico, declaró: “Esto no se va a quedar así, me encontré a mi mamá, Adal Ramones, y me dieron una p*tiza juntos, los voy a demandar a los dos”.

GOLPIZA DE PONCHO DE NIGRIS SE TRATÓ DE UNA BROMA

La astuta jugada del influencer dejó claro que todo se trataba de una elaborada broma con su distintivo sentido del humor negro, aprovechando las polémicas recientes en las que se ha visto involucrado, especialmente con Adal Ramones y su madre, Leticia de Nigris.

La respuesta de Adal Ramones no se hizo esperar. En un comentario, el comediante bromeó diciendo: “Yo te tiré leve... la neta MUUUUY LEVE”. Sin embargo, en otro comentario expresó su esperanza de que se tratara de maquillaje para alguna producción, a lo que Poncho respondió de inmediato, acusándolo en tono de broma: “No te hagas, tú me pegaste y me dejaste tirado y me escupiste jajajajajaja saludos, te voy a demandar por esto”.

Esta interacción generó una oleada de comentarios cómicos por parte de los seguidores, muchos de los cuales hicieron referencia a los problemas públicos que Poncho de Nigris ha enfrentado con su madre, quien previamente lo amenazó con demandarlo por difamación.