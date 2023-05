¿Qué pasó con Laura Vignatti?... Actriz de Televisa estuvo secuestrada durante 5 meses; ‘Después de golpearme, me encerró’ (video)

La actriz Laura Vignatti, conocida por su personaje de Daniela Córcega en la telenovela “Mi marido tiene familia” (2017) de Televisa, reveló en sus redes sociales que fue víctima de violencia.

Vignatti explicó por medio de unas historias en su cuenta de Instagram que en octubre de 2022 no pudo regresar a grabar la telenovela “Mi secreto” ya que una persona la secuestró.

Fue en 2022 cuando Televisa lanzó la exitosa telenovela llamada “Mi Secreto”, que fue transmitida desde el 12 de septiembre de 2022 hasta el 24 de febrero de 2023, en donde salía la actriz, pero de un día para otro dejó de aparecer.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y de mi teléfono.”, redactó la actriz.