¡Que salga Pipo!... demuelen la casa del payaso regiomontano tras 25 años en abandono

Durante décadas, quienes transitaban por la calle Carlos Salazar, en el Centro de Monterrey, podían identificar una construcción silenciosa que guardaba una parte importante de la memoria colectiva de Nuevo León. Era la casa que perteneció a José Marroquín Leal, mejor conocido como Pipo, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión infantil en el norte de México. Hoy ese inmueble ya no existe. Tras varias semanas de trabajos, la propiedad fue demolida por completo, dejando únicamente montones de escombros, madera y materiales de construcción donde antes se levantaba una vivienda cargada de historia y nostalgia.

Para muchos regiomontanos, la noticia representa algo más que la desaparición de una construcción antigua. Se trata del adiós a uno de los pocos vestigios físicos que permanecían ligados a un personaje que acompañó la infancia de miles de personas durante varias generaciones.

UNA CASA QUE PERMANECIÓ CERRADA DURANTE MÁS DE DOS DÉCADAS Desde la muerte de José Marroquín Leal, ocurrida en febrero de 1998, la vivienda permaneció prácticamente intacta y cerrada al público. Con el paso de los años, el inmueble comenzó a deteriorarse gradualmente. Las puertas permanecían cerradas, las ventanas mostraban señales del abandono y la propiedad se convirtió en una referencia para quienes conocían la historia del popular conductor infantil. Aunque el lugar dejó de tener actividad hace mucho tiempo, continuaba despertando curiosidad entre vecinos, visitantes y seguidores de Pipo, quienes con frecuencia se detenían para observar la casa donde vivió uno de los personajes más populares de la televisión regiomontana. VECINOS FUERON TESTIGOS DEL FIN DE LA PROPIEDAD De acuerdo con habitantes y comerciantes del sector, los trabajos de demolición comenzaron aproximadamente hace dos meses y avanzaron poco a poco hasta derribar completamente la estructura. Uno de los vecinos relató que las labores se realizaron por etapas y que posteriormente el sitio volvió a quedar cerrado.

“Comenzaron a tumbarla hace unas semanas y ya después dejaron de trabajar, siempre ha estado así cerrado, solo la derribaron y de nuevo cerraron el portón”, comentó un residente de la zona. Actualmente, el terreno luce vacío y únicamente conserva restos de piedra, concreto y madera que evidencian la reciente desaparición de la construcción. INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DEL PREDIO Hasta el momento no existe información oficial sobre el destino que tendrá el terreno donde se encontraba la casa de Pipo. Sin embargo, personas cercanas al sector aseguran que el predio habría sido adquirido por una empresa dedicada a la venta de refacciones automotrices ubicada en un terreno contiguo. Según estas versiones, la intención sería ampliar las instalaciones del negocio aprovechando el espacio que durante años permaneció sin uso.

Aunque la información no ha sido confirmada formalmente, la posibilidad de una expansión comercial refleja la transformación urbana que continúa experimentando el primer cuadro de Monterrey. ¿QUIÉN FUE PIPO Y POR QUÉ SIGUE SIENDO RECORDADO? Hablar de Pipo es hablar de una de las figuras más importantes de la televisión local en Nuevo León. Durante décadas, José Marroquín Leal construyó un personaje que logró conectar con niños y familias enteras a través de programas de entretenimiento que se convirtieron en parte de la cultura popular regiomontana. Su característica vestimenta, su humor blanco y la cercanía que proyectaba frente a las cámaras lo transformaron en un referente de la televisión infantil mucho antes de la llegada de las plataformas digitales y las redes sociales.

Frases como “¡Que salga Pipo!” aún permanecen en la memoria de miles de personas que crecieron viendo sus programas y participando en eventos donde el personaje era la principal atracción. SE BORRA UN FRAGMENTO DE LA MEMORIA DE MONTERREY La demolición de la vivienda no solo representa la pérdida de una propiedad particular. También simboliza el cierre de un capítulo ligado a la historia cultural de Monterrey. Con el paso del tiempo, muchos espacios asociados a figuras emblemáticas desaparecen debido al crecimiento urbano, las necesidades comerciales o el deterioro natural de las construcciones. En el caso de Pipo, la desaparición de su antigua casa deja únicamente el recuerdo de un personaje que logró trascender generaciones y convertirse en parte del patrimonio emocional de Nuevo León.

DATOS CURIOSOS • José Marroquín Leal falleció en febrero de 1998. • Pipo es considerado uno de los personajes infantiles más importantes de la televisión regiomontana. • La vivienda permaneció cerrada durante más de 25 años tras la muerte del conductor. • La casa estaba ubicada en la calle Carlos Salazar, cerca del cruce con Xicoténcatl, en el Centro de Monterrey. • Durante años, seguidores del personaje acudían al lugar para observar uno de los pocos sitios vinculados directamente con su historia. • La frase “¡Que salga Pipo!” se convirtió en una de las expresiones más recordadas por quienes crecieron viendo sus programas. Pipo fue un personaje cuya influencia sigue presente en la memoria colectiva de miles de familias regiomontanas que encontraron en él una parte entrañable de su infancia.

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