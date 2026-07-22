UNAM tiene que adaptarse a la inteligencia artificial: Sheinbaum tras su posible uso en examen de admisión

Las declaraciones de la mandataria surgieron luego de que la Rectoría de la UNAM anunciara una investigación para revisar el proceso de selección a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, tras detectarse resultados atípicos y denuncias sobre un posible uso indebido de herramientas tecnológicas durante la aplicación de la prueba.

El debate sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos llegó al Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá actualizar sus mecanismos de evaluación para responder a los desafíos tecnológicos que representan las herramientas de IA, especialmente después de la polémica generada por el primer examen de admisión completamente en línea.

Aunque evitó intervenir directamente en la decisión universitaria, Sheinbaum dejó claro que la evolución tecnológica obliga a todas las instituciones educativas a replantear la manera en que evalúan los conocimientos de los estudiantes.

”ES UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA”, AFIRMA LA PRESIDENTA

Durante su conferencia, la titular del Ejecutivo recordó que la UNAM cuenta con autonomía constitucional, por lo que corresponde exclusivamente a sus autoridades determinar cómo conducir la investigación y decidir el futuro de sus procesos de admisión.

”Es una institución autónoma, ellos toman la decisión de cómo hacer el examen”, expresó la presidenta al ser cuestionada sobre las presuntas irregularidades detectadas en el concurso de ingreso.

Sheinbaum explicó que la discusión no debe centrarse únicamente en la existencia de posibles actos indebidos, sino también en el impacto que los avances tecnológicos tienen sobre las formas tradicionales de aplicar evaluaciones a distancia.

Desde su perspectiva, el problema pudo originarse porque el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial modificó las condiciones bajo las cuales se diseñaron muchos de los sistemas actuales de evaluación.

LA IA CAMBIÓ LA FORMA DE ENSEÑAR Y EVALUAR

Para la presidenta, la expansión de herramientas de inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente universidades, escuelas y docentes en todo el mundo.

”Tal vez no se tomó en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea. Ellos tendrán que definir cómo resuelven esta situación”, señaló.

La mandataria agregó que este fenómeno no solo afecta los procesos de admisión, sino también la manera en que los profesores evalúan tareas, proyectos y trabajos realizados fuera del aula.

Explicó que cada vez resulta más complejo determinar si un ensayo, una investigación o cualquier actividad académica fue elaborada íntegramente por el estudiante o si contó con apoyo de herramientas automatizadas capaces de generar textos, resolver ejercicios o responder preguntas en pocos segundos.

LAS EVALUACIONES TAMBIÉN EVOLUCIONAN

Frente a este nuevo escenario, Claudia Sheinbaum indicó que diversas instituciones educativas han comenzado a modificar sus métodos de evaluación para garantizar que los conocimientos sean acreditados directamente por los alumnos.

Entre las alternativas que han retomado algunas universidades se encuentran los exámenes orales, las evaluaciones presenciales y otras modalidades que permiten verificar de manera directa el dominio de los contenidos por parte del estudiante.

La presidenta también hizo un llamado a quienes participan en procesos de ingreso tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior para actuar con honestidad y evitar prácticas que comprometan la transparencia de los concursos académicos.

Las declaraciones se producen mientras la UNAM mantiene abierta una revisión técnica sobre el primer examen de admisión realizado completamente en línea. La universidad analiza si las variaciones registradas en los puntajes pueden explicarse por factores académicos, metodológicos o tecnológicos, sin que hasta el momento exista una conclusión oficial sobre las causas de las irregularidades detectadas.

El caso ha colocado nuevamente en el centro de la discusión el impacto que tiene la inteligencia artificial en la educación, un ámbito donde las instituciones buscan equilibrar la innovación tecnológica con mecanismos que garanticen evaluaciones confiables, equitativas y transparentes.

DATOS CURIOSOS

· La UNAM aplicó en 2026 su primer examen de admisión completamente en línea para licenciatura, permitiendo la participación de aspirantes desde diferentes estados y países.

· Las herramientas de inteligencia artificial generativa son capaces de resolver preguntas, redactar textos y apoyar en ejercicios académicos en cuestión de segundos, lo que ha transformado los modelos tradicionales de evaluación.

· Diversas universidades en el mundo han incrementado el uso de exámenes orales y evaluaciones presenciales para reducir el impacto del uso no autorizado de herramientas digitales.

· La UNAM mantiene una investigación interna para determinar si las anomalías detectadas en los resultados del examen de admisión están relacionadas con factores tecnológicos, metodológicos o con posibles irregularidades durante la aplicación de la prueba.