Tras acusación de huachicol fiscal, la UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo Appel
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Verónica Ruffo, hija del acusado, denunció que el juicio en contra de su padre era un acto de persecución política
El 22 de julio se reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras ser acusado de huachicol fiscal.
La acción ocurre en plena definición de situación procesal, ya que el exfuncionario sigue compareciendo su caso ante una jueza de control. En paralelo a la gestión de la audiencia, Ruffo fue agregado a la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La notificación fue expuesta por la hija del exgobernador, Verónica Ruffo. Durante su entrevista con El Universal, ella acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstruir el derecho de la defensa de Ruffo. Su argumento recae en que se le fue negado el acceso a ella a una bodega de Ingemar para remover unos documentos en la Ciudad de México.
Verónica Ruffo también agregó que acudió a la Embajada de los Estados Unidos en México para denunciar la persecución en contra de su padre por parte de la administración presidencial de Morena. En el mismo hito, grupos simpatizantes y militantes del PAN han declarado que el caso en contra de Ruffo es un acto de persecución política.
Mandatarios del partido de Morena han rechazado las acusaciones de violencia política y aseguran que las evidencias por el caso de huachicoleo fiscal son sólidas en contra de Ruffo.