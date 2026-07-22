Tras acusación de huachicol fiscal, la UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo Appel

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    Tras acusación de huachicol fiscal, la UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo Appel
    Congelan cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Vanguardia

Verónica Ruffo, hija del acusado, denunció que el juicio en contra de su padre era un acto de persecución política

El 22 de julio se reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras ser acusado de huachicol fiscal.

La acción ocurre en plena definición de situación procesal, ya que el exfuncionario sigue compareciendo su caso ante una jueza de control. En paralelo a la gestión de la audiencia, Ruffo fue agregado a la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-contra-ernesto-ruffo-esta-con-alfileres-abogado-CB22324017

La notificación fue expuesta por la hija del exgobernador, Verónica Ruffo. Durante su entrevista con El Universal, ella acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstruir el derecho de la defensa de Ruffo. Su argumento recae en que se le fue negado el acceso a ella a una bodega de Ingemar para remover unos documentos en la Ciudad de México.

Verónica Ruffo también agregó que acudió a la Embajada de los Estados Unidos en México para denunciar la persecución en contra de su padre por parte de la administración presidencial de Morena. En el mismo hito, grupos simpatizantes y militantes del PAN han declarado que el caso en contra de Ruffo es un acto de persecución política.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tramita-ruffo-appel-nuevo-amparo-contra-detencion-DB22320542

Mandatarios del partido de Morena han rechazado las acusaciones de violencia política y aseguran que las evidencias por el caso de huachicoleo fiscal son sólidas en contra de Ruffo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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