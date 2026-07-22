Claudia Sheinbaum pide justicia por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas

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México
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    Claudia Sheinbaum pide justicia por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas
    La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Academia Militarizada Marina Doenitz es privada y pidió que Tamaulipas investigue el caso de Dafne Zapata. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde al Gobierno de Tamaulipas investigar la muerte de Dafne Zapata y garantizar que se haga justicia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y señaló que corresponde a las autoridades estatales realizar las investigaciones y garantizar que se haga justicia.

Durante la conferencia matutina realizada este miércoles en Toluca, Estado de México, la mandataria fue cuestionada sobre el caso, el cual actualmente es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas bajo el delito de feminicidio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/muerte-de-dafne-zapata-se-investiga-como-feminicidio-fiscalia-de-tamaulipas-informa-nueva-etapa-del-caso-MH22343825

ACLARA QUE LA ACADEMIA NO DEPENDE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Al responder a los cuestionamientos, Sheinbaum explicó que la Academia Militarizada Marina Doenitz es una institución privada y no forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“No dependen de la Secretaría de la Defensa, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina”, declaró.

La presidenta señaló que será responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas revisar tanto las circunstancias del fallecimiento como la forma en que opera este tipo de instituciones.

“Es el gobierno del Estado quien debe hacer todas investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, expresó.

La mandataria agregó que el caso debe resolverse conforme a la ley.

“Y hacerse justicia, obviamente en este caso”, afirmó.

LA MUERTE OCURRIÓ DURANTE UN CAMPAMENTO DE VERANO

Dafne Zapata Quintos falleció el pasado 16 de julio mientras participaba en un campamento organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Alejandra Quintos, ese día recibió diversas llamadas de la responsable del área femenil de la institución, quien le informó que la adolescente presentaba malestares físicos, aunque aseguró que ya había sido atendida por un médico.

Horas más tarde, después de las 22:00 horas, la encargada del campamento notificó a la familia que la menor había fallecido.

Primera necropsia señala asfixia por sumersión

Posteriormente, Alejandra Quintos difundió el resultado de una primera necropsia practicada al cuerpo de su hija.

De acuerdo con el documento mostrado por la madre, el estudio estableció que la menor presentaba exceso de agua en los pulmones y que la causa de muerte correspondía a asfixia por sumersión, clasificando el fallecimiento como un homicidio.

La investigación permanece a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que informó recientemente que el caso continúa bajo el protocolo de feminicidio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-dafne-zapata-esto-es-lo-que-se-sabe-de-la-muerte-de-la-adolescente-en-campamento-militarizado-en-tamaulipas-HL22295277

FAMILIA REPORTÓ LESIONES EN EL CUERPO DE LA MENOR

La abuela de Dafne también dio a conocer públicamente que, al acudir a la academia, encontró el cuerpo de la adolescente con diversos moretones.

Según su relato, la menor se encontraba en una habitación cercana al área de regaderas, lugar donde, de acuerdo con la explicación proporcionada por la sargento Gioconda Beauvoir Mora, habría ocurrido el fallecimiento.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la adolescente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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