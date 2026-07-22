‘Vamos a esperar’... Sheinbaum por aranceles a 60 países que anunciará Estados Unidos

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades mexicanas han mantenido comunicación con sus contrapartes estadounidenses y que la Secretaría de Economía expuso la posición nacional durante reuniones celebradas la semana pasada.

El Gobierno de México mantiene la expectativa ante el anuncio que realizará Estados Unidos sobre la posible imposición de nuevos aranceles a cerca de 60 países. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración ya presentó los argumentos técnicos y comerciales para evitar que el país sea objeto de medidas adicionales.

Aunque reconoció que la decisión final corresponde al gobierno estadounidense, Sheinbaum señaló que el diálogo bilateral continúa abierto y pidió esperar el anuncio oficial antes de emitir conclusiones sobre el posible impacto para la economía mexicana.

”VAMOS A ESPERAR”, DICE SHEINBAUM

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien adelantó que Washington prepara un paquete de aranceles para alrededor de 60 países, la presidenta reiteró que México ya defendió su posición.

”Vamos a esperar. La Secretaría de Economía estuvo la semana pasada presentando todos los argumentos de por qué no debería haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar”, expresó la titular del Ejecutivo.

La mandataria explicó que las negociaciones continúan desarrollándose por la vía institucional y que el Gobierno mexicano confía en que los argumentos presentados sean considerados antes de que la administración estadounidense haga público el alcance de las nuevas medidas comerciales.

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente atención sobre la política comercial de Estados Unidos y sus posibles repercusiones para los países con los que mantiene relaciones económicas estratégicas.

LA SECCIÓN 301, CLAVE EN EL PROCESO COMERCIAL

Sheinbaum recordó que el procedimiento anunciado por Washington está relacionado con la llamada Sección 301, un mecanismo de la legislación comercial estadounidense que permite investigar prácticas consideradas desleales y, en determinados casos, aplicar sanciones o aranceles.

La presidenta destacó que este proceso es distinto al aplicado anteriormente con los llamados aranceles recíprocos, donde México recibió un tratamiento diferenciado gracias a las disposiciones establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la mandataria, la existencia del acuerdo comercial trilateral representa un elemento importante dentro de la relación económica entre ambos países, motivo por el cual el Gobierno mexicano ha insistido en que cualquier decisión considere los compromisos asumidos en el marco del tratado.

El T-MEC regula una parte significativa del intercambio comercial de América del Norte y establece mecanismos para resolver diferencias entre los países integrantes.

CONTINUARÁ EL DIÁLOGO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Como parte de las conversaciones bilaterales, Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo jueves sostendrá una reunión en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos.

El encuentro forma parte de la agenda de diálogo permanente entre ambos gobiernos para abordar asuntos relacionados con el comercio, la inversión y otros temas de interés común.

La reunión se desarrollará mientras la administración estadounidense prepara el anuncio oficial sobre los nuevos aranceles, cuyo alcance aún no ha sido detallado públicamente.

Hasta el momento, el Gobierno de México sostiene que continuará defendiendo su postura mediante los canales institucionales y diplomáticos establecidos entre ambas naciones, mientras espera conocer la decisión definitiva de Washington respecto a las medidas comerciales que podrían aplicarse a decenas de países.