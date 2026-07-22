Sheinbaum presenta iniciativa de Ley contra feminicidios; toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio

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    Sheinbaum presenta iniciativa de Ley contra feminicidios; toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio
    Sheinbaum presenta iniciativa contra el feminicidio ante la Comisión Permanente Cuarto oscuro

La iniciativa ordenará la implementación de búsqueda de antecedentes de violencia, al igual que análisis especializados en el crimen

El 22 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Según la iniciativa de ley, todo fallecimiento violento de una mujer deberá ser investigado bajo la perspectiva de género y sobre la hipótesis de haber sido un feminicidio. Una víctima de feminicidio será considerada si se presentan indicios de violencia sexual; esto puede incluir: ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento, mutilación, desmembramiento, ataques con ácido, sustancias químicas, corrosivas, inflamables o si se realizan actos de necrofilia.

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La Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales deberán incluir unidades especializadas para el conocimiento, la investigación y persecución del delito de feminicidio. El acto de investigar no se limitará a casos de homicidio, sino que también se establecerá como feminicidio los delitos de desaparición o incomunicación forzada.

El Ministerio Público iniciará de manera inmediata la investigación del delito de feminicidio a partir de que tenga conocimiento del hecho, por lo que deberá realizar sin dilación alguna todos los actos de investigación urgentes y necesarios, conforme a los principios de oportunidad, exhaustividad, inmediatez y debida diligencia’ estableció la iniciativa de la presidenta de México.

La iniciativa reconoce que las víctimas sobrevivientes, igual que los familiares de casos de fallecimiento, deberán tener acceso a la verdad y a la justicia; la asistencia jurídica especializada y gratuita; la reparación integral del daño y participar en el procedimiento penal, lo que implica acceder a la carpeta de investigación, ejercer la coadyuvancia y al ejercicio de la garantía de audiencia.

La investigación tendrá como prioridad los señalamientos hacia la pareja sentimental, afectiva, de confianza, de amistad, de cuidados, parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, cohabitación, sociedad de convivencia y/o noviazgo.

La fiscalía deberá implementar, según la iniciativa, protocolos especializados de investigación, dedicados al análisis de antecedentes de violencia. Se omitirán procesos con prejuicios y estereotipos de género durante la investigación.

Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente, turnó la iniciativa a comisiones de Justicia e Igualdad de Género del Senado.

La iniciativa establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán coordinarse, con base en sus respectivas competencias, para fortalecer las investigaciones para la persecución del delito de feminicidio.

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Ignacio Mier, coordinador de Morena, apuntó que la iniciativa podría discutirse la próxima semana en comisiones, pero será presentada en septiembre al pleno, en el nuevo periodo ordinario de sesiones.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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