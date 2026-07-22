Sheinbaum presenta iniciativa de Ley contra feminicidios; toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio

Según la iniciativa de ley, todo fallecimiento violento de una mujer deberá ser investigado bajo la perspectiva de género y sobre la hipótesis de haber sido un feminicidio . Una víctima de feminicidio será considerada si se presentan indicios de violencia sexual; esto puede incluir: ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento, mutilación, desmembramiento, ataques con ácido, sustancias químicas, corrosivas, inflamables o si se realizan actos de necrofilia.

El 22 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

La Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales deberán incluir unidades especializadas para el conocimiento, la investigación y persecución del delito de feminicidio. El acto de investigar no se limitará a casos de homicidio, sino que también se establecerá como feminicidio los delitos de desaparición o incomunicación forzada.

‘El Ministerio Público iniciará de manera inmediata la investigación del delito de feminicidio a partir de que tenga conocimiento del hecho, por lo que deberá realizar sin dilación alguna todos los actos de investigación urgentes y necesarios, conforme a los principios de oportunidad, exhaustividad, inmediatez y debida diligencia’ estableció la iniciativa de la presidenta de México.

La iniciativa reconoce que las víctimas sobrevivientes, igual que los familiares de casos de fallecimiento, deberán tener acceso a la verdad y a la justicia; la asistencia jurídica especializada y gratuita; la reparación integral del daño y participar en el procedimiento penal, lo que implica acceder a la carpeta de investigación, ejercer la coadyuvancia y al ejercicio de la garantía de audiencia.

La investigación tendrá como prioridad los señalamientos hacia la pareja sentimental, afectiva, de confianza, de amistad, de cuidados, parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, cohabitación, sociedad de convivencia y/o noviazgo.

La fiscalía deberá implementar, según la iniciativa, protocolos especializados de investigación, dedicados al análisis de antecedentes de violencia. Se omitirán procesos con prejuicios y estereotipos de género durante la investigación.

Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente, turnó la iniciativa a comisiones de Justicia e Igualdad de Género del Senado.

La iniciativa establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán coordinarse, con base en sus respectivas competencias, para fortalecer las investigaciones para la persecución del delito de feminicidio.