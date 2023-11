¿Qué se siente?... El día que Raúl Velasco se bajó del pedestal y le tuvo que rogar a Juan Gabriel para que asistiera a su programa (video)

El conductor Raúl Velasco es recordado como uno de los villanos más grandes de toda la historia de la televisión mexicana pues en diversas ocasiones se comportó sumamente grosero con los artistas que se presentaban en ‘ Siempre en Domingo ’ y en programas como el ‘Festival Acapulco’, incluso, se encargó de sepultar las carreras de diversos cantantes; no obstante, también le tocó estar del otro lado pues prácticamente le tuvo que rogar a Juan Gabriel para que cantara en su icónico programa y él mismo reveló cómo es que llegó hasta ese punto.

Cabe mencionar que, luego de que Raúl Velasco revelara esta anécdota se generó mucha polémica en torno al tema pues pese a que consiguió que Juan Gabriel se presentara en su programa, muchos de sus detractores se conformaron con saber que él conductor tuvo que rogarle al “Divo de Juárez” pues señalaron que pudo sentir en carne propia un poco de lo que sintieron decenas de artistas a los que despreció y no les permitió cantar en “Siempre en Domingo”.

Hasta donde se sabe, Juan Gabriel ha sido el único artista al que le rogó Raúl Velasco para que se presentara en uno de sus programas, aunque se sabe que ambos tenían una estrecha amistad pues al intérprete de ‘No tengo dinero’ , logró darle un impuso a su carrera cuando se presentó en “Siempre en Domingo” en los inicios de su carrera, además, rápidamente se convirtió en uno de los consentidos de Raúl Velasco , por lo que, por agradecimiento a ello, no pudo negarse ante la petición del conductor.

“’A ver juan, ¿no me harías el favor de cantar con Rocío?, estás en Acapulco’, ‘no, tengo muchos compromisos’ y entonces me conmoví y le dije ‘mira, por lo que más quieras, te lo pido por tu mamá, ven y hazme ese programa, te necesito, siento que va a ser mi último festival y quiero tener a una de las gentes más importantes que yo haya lanzado en mi programa’, ‘lo que usted quiera Don Raúl’ y se aventó un concierto de una hora”, recordó Raúl Velasco luego de su retiro como conductor.

“Te quiero hacer una observación muy favorable: Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución mucho muy grande”, inició diciendo el presentador antes de criticar duramente la imagen de Thalía y que ha sido señalada por usuarios como una “crítica disfrazada de halagos”.

Fue entonces que el cantante, todavía tranquilo y dirigiéndose al conductor con respeto, le confesó lo siguiente: “En ese momento, Raúl, me hice una promesa. Me juré sin coraje, me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí”.

Ante este reclamo, Raúl Velasco ofreció disculpas al ya famoso cantante.

“Permíteme que te pida perdón, porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas precisamente por las ocupaciones. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrarle el corazón a un ser humano”.

EXHIBIÓ A JORGE MUÑIZ POR CANTAR CON PLAYBACK

Otro de los momentos difíciles de Raúl Velasco fue cuando exhibió a Jorge “El Coque” Muñiz por haber cantado haciendo playback, práctica que era común en la emisión dominical. “Se lo digo al público, no hizo una canción en vivo lo cual no permite competir en igualdad de circunstancias”.

