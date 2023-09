“Son adolescentes prostitutas”... el hiriente comentario de Raúl Velasco a Gloria Trevi y Boquitas Pintadas, grupo formado por Sergio Andrade (videos)

El famoso presentador Raúl Velasco es recordado por los propios artistas que presentaba en su programa ‘Siempre en Domingo’ como un hombre cruel, quien no temía dar su opinión, por más fuerte que ésta fuera, como ocurrió cuando Sergio Andrade le presentó a la agrupación “Boquitas Pintadas”.

“’Yo tengo a un grupo de chicas, don Raúl, que va a ser un éxito y son muy buenas’ -me contó Sergio Andrade-. ‘¿Cómo se llaman?’ -pregunté-. ‘Boquitas pintadas’ -respondió-. Las vi, dije, ‘estas son adolescentes prostitutas, mano. Eso es lo que están vendiendo con el grupo’”, contó el conductor de “Siempre en domingo”.

“Por presiones que no vienen al caso, estuvieron en uno o dos programas y ahí terminó la actuación”, agregó Velasco.

Sin embargo, al final de cuentas las aceptó en “Siempre en domingo”, aunque no por gusto, sino por presión de los ejecutivos de Televisa, que tenían muy buena relación con el productor.

“Las adolescentes prostitutas, que sigan trabajando en los prostíbulos. Aquí en ‘Siempre en Domingo’, en mi programa de televisión para la familia, no las quiero poner”, le dijo a Sergio Andrade.

“Me fui confundida y con la sensación de que otros sabían lo que Sergio hacía y a nadie le importaba. Que si yo contaba la verdad de lo que estaba viviendo nadie me iba a creer” , expresó Mary Boquitas en su podcast.

Mary contó que, ya casada con Sergio y formando parte del grupo Boquitas pintadas, no podía compartir su enamoramiento con nadie pues el ya entonces destacado compositor le tenía prohibido hablar del tema.

“No culpo al famoso presentador de nada, simplemente me asusté todavía más al darme cuenta de que el secreto no era tan secreto y eso no cambiaba las cosas. Si mi boca estaba cerrada, se cerró todavía más”, relató la cantante.

En boca cerrada ha traído a la conversación el escabroso caso que conmocionó al público hace más de 22 años, en el que tanto Boquitas como Sergio y Gloria fueron señalados y encarcelados por el delito de estupro y corrupción de menores.

En los capítulos disponibles al momento, María Raquenel ha contado las penurias que sufrió al lado de Sergio, entre golpes físicos, control y manipulación mental y la promesa de convertirse en una estrella de la música.