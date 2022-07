La conquista tendrá dos flancos: Disney + y las salas de cine, con películas como Thunderbolts, The Marvels, dos cintas más de Avengers y la gran esperada Black Panter: Wakanda Forever.

THE WALKING DEAD PARA LARGO

La cadena y productora AMC anunció que Andrew Lincoln volverá con el papel de Rick Grimes, ahora junto a su inseparable cómplice e interés amoroso Danai Gurira como Michonne en una nueva serie en 2023.

La noticia cayó como “bomba” a los fans de la serie de televisión quienes disfrutaron al por mayor el tráiler completo de The Walking Dead: The Last Episodes.

INTERVIEW WITH THE VAMPIRE

La misma productora compartió el tráiler de ‘Interview with the Vampire’, una serie de historia, amor, sangre y vampiros, basada en la novela de Anne Rice. No es la primera vez que vemos una adaptación de esta obra, sobra decir, pero ahora viene en forma de serie.