Amber Heard amenazó con suicidarse si Johnny Depp la dejaba

Por segundo día consecutivo, Johnny Depp subió a testificar en la corte de Fairfax, Virginia, en relación con su demanda por difamación contra su exesposa, Amber Heard. Esto después de que el martes 19 de abril el actor, después de tres horas de testimonio, negara las acusaciones de ella de abuso doméstico.

Depp dijo este miércoles en la corte que las cosas comenzaron a cambiar en su matrimonio, que se realizó en 2015 y que terminó un año después, cuando sintió que “de repente estaba equivocado en todo” a los ojos de la actriz

“La señora Heard no era capaz de estar equivocada. Simplemente no sucedía. Ella no podía estar equivocada”, apuntó el actor de 58 años.