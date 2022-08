En este episodio final, y según rescatan fuentes de la época, Raúl Velasco y la producción no querían que Juanito Farías, un niño de clase baja y piel morena resultara ganador del concurso, por lo que a media interpretación, retiraron la pista para desubicar al menor.

En dicho programa surgió una gran polémica que después de cuatro décadas no deja de indignar al público que en es entonces, siendo niños, vio como en un acto de discriminación, boicotearon a un niño de nombre Juan Farías, de gran talento y de origen humilde para que el ganador del concurso fuera un niño originario de Albuquerque en Estados Unidos, Lorenzo Antonio.

Ante la rabia del público y para calmar los ánimos ante la ‘injusticia’ del jurado, no le quedó a Raúl Velasco más remedio que otorgar un premio de consolación a Juanito; un premio que ni si quiera estaba considerado, una medalla.

Después de la decepción de no ganar, el niño se retiró del mundo del espectáculo, pues más adelante no se supo nada de él; ni siquiera de su rival, Lorenzo Antonio que no tuvo una destacada carrera tras su victoria.

