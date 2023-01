Rechaza Alfonso Herrera que haya pedido millonaria cantidad por volver con RBD

Luego de que una revista indicará que Alfonso Herrera se negó a regresar al ‘Soy Rebelde World Tour’ porque no le llegaron al precio con una cifra millonaria, es el mismo actor quien rechaza que todo sea por dinero y enfatiza, no olvida sus raíces.

SU VERDAD

Pero Herrera utilizó su Twitter para explicar su verdad y hacer énfasis en que su regreso al concepto musical no sólo es un asunto monetario.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, escribió en las primeras líneas del comunicado informal.

Tras salir de RB, “Poncho” ha estado en producciones de series unas exitosas y otras sin pena ni gloria como ‘Ozark’, ‘Sense8’, ‘El Exorcista’.