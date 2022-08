Recuerdan el libro prohibido sobre los romances de Juan Gabriel a seis años de su muerte

Mientras vivió, poco se supo de la vida sentimental de Juan Gabriel, a pesar de que su ex mánager Joaquín Muñoz publicó en 1985 una biografía no autorizada del exitoso cantante en la que detalla los romances que el también compositor habría sostenido con otros hombres. Es ahora, cuando el Divo de Juárez está muerto, que han salido a la luz supuestos hijos no reconocidos, lo que evidenciaría las relaciones que mantuvo con mujeres en diferentes lugares del país y del otro lado de la frontera.

Desde el 28 de agosto de 2016, cuando la noticia de que Juan Gabriel había muerto en Estados Unidos víctima de un infarto le dio la vuelta al mundo, Joaquín Muñoz, quien también fuera amigo cercano del astro se ha encargado de asegurar públicamente que el autor de “El Noa Noa” sigue vivo, retirado de la vida pública y que mantiene contacto con él, lo que genera controversia acerca de la veracidad del deceso, pero también pone en duda la supuesta buena relación que hubo entre Juan Gabriel y el ex representante.

En “Juan Gabriel y yo”, el libro publicado por Joaquín Muñoz en 1985, aparecen fotos del cantante acompañado de supuestas parejas, entre las que figuran Antonio Morales, conocido como Junior, esposo de Rocío Dúrcal, así como un hombre al que solo se refiere como “Paquito”.