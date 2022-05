Regresa Derbez como ‘El Valet’

Justo cuatro meses después de haber recomendado el estreno por Amazon Prime de “Coda: Señales del Corazón”, de Sian Heder, el actor mexicano Eugenio Derbez estrena una nueva película en streaming.

Nos referimos a “El Valet”, cinta que desde ayer se estrenó por Star Plus y que, como la ganadora del Oscar a la Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion Adaptado de 2021, de la que Derbez formó parte, se trata de otro remake de una comedia de origen francés escrita y dirigida en 2006 por Francis Veber, nominado a su vez al Oscar a Mejor Guion Adaptado de 1978 por el clásico del género “La jaula de las locas”. El filme contaba la historia de un valet interpretado por Gad Elmaleh que pretende ser la pareja de una top model (Alice Taglioni) por el espacio de un mes que le dará al amante de esta última, un importante ejecutivo, el tiempo necesario para arreglar el divorcio de su mujer sin que esto le signifique quedarse sin un buen tajo de la fortuna originalmente de ella.

En la nueva versión de “El Valet”, como sucediera por su cuenta con “CODA”, la acción se traslada a los Estados Unidos, en específico a la ciudad de Los Ángeles, donde Eugenio Derbez interpreta a Antonio, el valet de un estacionamiento de un restaurant de Beverly Hills que se ve forzado por las circunstancias a pasar por ser el amante de una famosa estrella de cine de nombre Olivia (la actriz australiana Samara Weaving, de la serie de Amazon “Nine Perfect Strangers”), para cubrirle las espaldas a un hombre casado con el que ella mantiene una relación en secreto.

Dirigida por Richard Wong, quien en la última década ha dirigido afortunadas comedias independientes norteamericanas como “Yes, We´re Open” (2012) y “Come As You Are” (2019), “El Valet” se beneficia en su adaptación por un lado en que mantiene la esencia de las historias originales de Francis Veber, desde “La jaula de las locas” hasta “El Valet”, versión 2006, de un sólido manejo de comedia de situaciones, pero con el plus que le da en este caso el hecho de que el personaje protagónico, al transformarse en uno mexicano, sea el vehículo perfecto para que Eugenio Derbez se mueva en un terreno que ha dominado primordialmente en la televisión, pero que ha podido acoplarse muy bien al cine como sucediera en 2018 con “Hombre al agua”, otro remake, en su caso de un clásico ochentero,.

Es cierto que aunque “El Valet” no llega a las alturas de un remake como el de “CODA” porque precisamente su fin es meramente de un entretenimiento palomero más similar al de “Hombre al agua” (no por nada comparten al mismo guionista, Ron Greenberg, director de esta última), pero tiene como otros elementos sobresalientes la inclusión en su elenco de actores mexicanos, como el tres veces nominado al Ariel, Armando Hernández (“De la calle”; “El César”), así como la coahuilense Carmen Salinas, quien ya había compartido créditos con Derbez en “La misma luna” (Patricia Riggen, 2007) y que interpretando en “El Valet” a su mamá tuvo su última participación en cine, al fallecer unos meses después de haber concluido con su trabajo en Atlanta donde filmaron la película.

