¿Regresan los Cuatro Fantásticos? Bryce Dallas Howard podría dirigir la película e interpretar a Sue Storm

Bryce Dallas Howard, hija del director Ron Howard, dirigió “El vuelo del navegante”, el reboot del entrañable filme de los ochentas que se estrenará este 2022, así como varios capítulos de las series de Disney “The Mandalorian” (los capítulos 4 y 11) y “The book of Bobba Fett” (el capítulo 5, considerado el mejor de la temporada por los seguidores de la serie).