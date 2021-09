“Remembering Dolores”, 15 canciones para recordar a O’Riordan en su 50 cumpleaños

Junto al disco, la banda lanzó un nuevo montaje del vídeo de la canción “ Never Grow Old ”, con imágenes inéditas extraídas de varias sesiones de fotos, tomas descartadas y planos de recurso de sus populares videos “ Linger ”, “ Free to Decide ”, “ Ode to My Family ” y “ Zombie ”, entre otros.

“Never Grow Old”, “Schizophrenic Playboy”, “The Glory”, “What You Were”, “Daffodil Lament”, “I Will Always”, “This Is The Day”, “Joe”, “Pretty”, “I’m Still Remembering”, “You And Me”, “Waiting In Walthamstow”, “Everything I Said”, “Why” y “Twenty One” son las canciones que componen este álbum.

El álbum debut de The Cranberries, “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” se publicó en marzo de 1993 y ese mismo mes alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido.