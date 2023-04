Reúne Vogue a famosos y activistas con discapacidades para ‘reenmarcar la moda’

Para la edición Blair posó con un vestido de seda negro de The Row , la marca de Mary-Kate y Ashley Olsen, y zapatos de Manolo Blahnik.

La modelo británica Ellie Goldstein , de 18 años, es la primera mujer con síndrome de Down en representar la firma italiana de moda, Gucci .

Aaron Rose Philip es modelo y ha protagonizado campañas para Moschino, Collina Strada y Sephora, además es la autora de This Kid Can Fly: It’s About Ability, que publicó sobre sus propias memorias a los 14 años.

“También soy una mujer negra transgénero y tengo parálisis cerebral tetrapléjica”, dijo para la edición donde lució un vestido de seda negro de Del Core y zapatos de Miu Miu.