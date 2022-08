Revira Pablo Montero versión de reportera de Monterrey, descarta haberla agredido; responderá legalmente

“Sino te respetan yo me voy a enojar, y no me voy a dejar de que estén faltándome al respeto, pero obviamente como tiene que ser y lo que ven no hay más de lo que se ve en el video, son cosas que pasan”, aseguró el protagonista de la bioserie de Televisa de Vicente Fernández.

Una de las cosas que insistió en ambas entrevistas luego de la tragedia es que el jamás golpearía a una mujer, y dijo que lo que se ve en el video es lo que únicamente sucedió previo a subir al escenario del Teatro del Pueblo de la Feria de Saltillo.

“Es imposible que yo golpee a una mujer, el forcejeo fue con el muchacho y ella estaba ahí metida que no quería que agarrara el micrófono. Se cayó el micrófono eso fue lo que pasó, pero de eso a lo que están inventando es una mentira”

Insistió que no hay más allá de lo sucedido. “Le dije ya, si ubo este forcejeo con el muchacho, pero de eso a que lo que están diciendo, ¿tu ves en el v ideo que hay una agresión?, dicen que yo le había pegado a la muchacha. Yo jamás haría eso nunca en mi vida y por eso estoy dando la cara lo que ves es lo que es”, remarcó