“Intuyo que, más bien, fue por mí”, declaró. “De hecho, un día con Bisogno dijo en el programa que... algo dijo de mí, que si yo, que si estaba gorda, que si la cuestión”, contó.

Pero Lascuráin no se quedó callada y recordó que encaró al conductor de televisión:

“Y sí le mandé un mensaje, le dije: ‘Oye, ¿sabes qué? Yo me he preocupado mucho toda mi carrera (por su peso), no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero yo soy cantante y no modelo, vamos a ver si entendemos la diferencia’”, precisó la cantante.

TE PUEDE INTERESAR: Ni citatorios ni orden de aprehensión; Pablo Montero se dice inocente de abuso

Isabel reiteró que si había hablado con el conductor fue con motivo de la molestia que le produjo su comentario, ya que ha llevado una vida tratando el peso de más, por lo que los comentarios de esa clase pueden llegar a ser muy hirientes para quienes son dirigidos.

“A mí sí me dio mucho coraje por todo esto, o sea ya llevas toda una vida de lucha ¿no? Y todavía sale, desayunándose un payasito haciendo este comentario que dices: ‘Oye, ¿sabes qué? No se vale’”, profundizó.