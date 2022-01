‘Rey Richard: Una Familia Ganadora’, ‘Sorjonen’ y ‘La Familia Mitchell vs. Las Máquinas’, alternativas fílmicas para este fin de semana

Si algo tenía claro Richard Williams es que sus hijas iban a triunfar, no solo en el terreno deportivo, sino en cada proyecto que se propusieran y porqué, porque les enseñó dos aspectos fundamentales para lograrlo: planear y tener disciplina.Protagonizada por el dos veces nominado al Oscar, Will Smith, en esta película apreciamos la versión matizada de un padre-entrenador interesado en que sus hijas prosperen y en este proceso, en mantener a su familia unida. Si algo distingue a Richard es su determinación, así lo evidencia a lo largo de las más de dos horas en las que asistimos a ver cómo defiende el derecho de sus hijas a ser niñas, a entrenar para divertirse y a vivir en familia.Bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green esta versión autorizada y que cuenta con la producción de Venus y Serena Williams es un drama familiar que profundiza en la historia de las tenistas desde su niñez en Compton California y en el papel que en la vida de ellas jugaron su padre tanto como su mamá, interpretada por Aunjanue Ellis.

Netflix

Año: 2021

Duración: 1hr 54 minutos

Director: Michael Rianda

Fernando Gaxiola

Katie Michell, una joven con un futuro prometedor en una escuela de cine, tendrá que afrontar a la rebelión de las máquinas que la rodean a ella y a su peculiar familia. Unidos juntarán fuerzas para salvar al mundo valiéndose de sus instintos y costumbres. Está claro que la empresa de animación que destaca siempre todos los años es Pixar, y no es nuevo que veamos a La Academia dándole el premio a dicha compañía por mejor película animada. Y es que estudios como Ghibli siempre se ha quedado atrás por el mismo cliente frecuente que lleva sido galardonado por años. Claramente no es de sorpresa ver cómo la industria de la animación sigue revolucionando y avanzando de maneras inimaginables y sorprendentes. Este título logra combinar toques de humor, acción, escenas cómicas y fantásticas, que nos dicen no solo al espectador, sino al mundo, la forma en la que las máquinas innovadoras están destruyendo la raíces de lo que conocemos como nuestro mundo. Sin duda es una insolencia que los mismos Globos de Oro no le hayan dado un lugar a este épico relato que resulta ser otro triunfo para el streaming.