/ 12 febrero 2026
    ¡Saltillo está lleno de patitos! Busca, echa a volar tu creatividad, participa y gana con Vanguardia
    Misión. Quienes localicen uno de estos patitos deberán personalizarlo a su gusto, con pintura, accesorios o el toque creativo que prefieran. FOTO: ESPECIAL

Decenas de patitos amarillos están escondidos en parques y comercios aliados. Tú puedes darle una identidad única a los patitos, compártelos en redes sociales y gana premios

En el marco de nuestro 50 aniversario, Vanguardia invita a las familias saltillenses a sumarse a una dinámica que recorre toda la ciudad: los “Patos de Vanguardia”, una divertida búsqueda del tesoro que involucra diversión, premios, creatividad y momentos compartidos.

Decenas de pequeños patitos amarillos han sido escondidos en distintos puntos de la capital coahuilense, desde parques y espacios públicos hasta establecimientos aliados y comercios que forman parte de la Membresía Vanguardia. La misión es simple: encontrarlos.

Pero la experiencia apenas comienza ahí. Quienes localicen uno de estos patitos deberán personalizarlo a su gusto, con pintura, accesorios o el toque creativo que prefieran, luego deben tomarle una fotografía y compartirla en redes sociales, mencionando a Vanguardia y utilizando el #PatosDeVanguardia. Así quedarán oficialmente participando en la dinámica.

Los premios incluyen cortesías de comida y otros incentivos otorgados por aliados comerciales. Los premios son aleatorios con el folio de cada patito. Y un factor especial, es que cada uno de los cuatro patitos con más interacciones en redes sociales, recibirán un premio económico.

Más que una competencia, los “Patos de Vanguardia” buscan celebrar la interacción comunitaria y nuestra unión con la ciudad. La actividad está pensada para disfrutarse en familia o con amigos, recorriendo distintos puntos de la ciudad y descubriendo nuevos espacios.

La dinámica estará vigente hasta antes del 28 de febrero, por lo que aún hay tiempo para sumarse a la búsqueda. Solo hace falta estar atentos, explorar la ciudad y dejar volar la imaginación.

Y no te preocupes, si no logras encontrar alguno, puedes acudir a nuestras instalaciones y solicitar uno para participar con nosotros, en Venustiano Carranza, esquina con la calle Chiapas, en la colonia República.

