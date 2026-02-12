¡Saltillo está lleno de patitos! Busca, echa a volar tu creatividad, participa y gana con Vanguardia

En el marco de nuestro 50 aniversario, Vanguardia invita a las familias saltillenses a sumarse a una dinámica que recorre toda la ciudad: los “Patos de Vanguardia”, una divertida búsqueda del tesoro que involucra diversión, premios, creatividad y momentos compartidos.

Decenas de pequeños patitos amarillos han sido escondidos en distintos puntos de la capital coahuilense, desde parques y espacios públicos hasta establecimientos aliados y comercios que forman parte de la Membresía Vanguardia. La misión es simple: encontrarlos.

Pero la experiencia apenas comienza ahí. Quienes localicen uno de estos patitos deberán personalizarlo a su gusto, con pintura, accesorios o el toque creativo que prefieran, luego deben tomarle una fotografía y compartirla en redes sociales, mencionando a Vanguardia y utilizando el #PatosDeVanguardia. Así quedarán oficialmente participando en la dinámica.