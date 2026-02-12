Boletos, fechas y detalles: Hilary Duff volverá a México en 2027 con su gira ‘The Lucky Me Tour’

El regreso de Hilary Duff a los escenarios musicales ya es una realidad y, para sorpresa de sus fanáticos mexicanos, la cantante confirmó al menos una fecha en la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo el viernes 12 de febrero de 2027.

Aunque aún falta tiempo para que termine el año, la intérprete ya tiene confirmado este compromiso como parte de su gira ‘The Lucky Me Tour’, con la que se ha reencontrado con sus seguidores y ha conquistado a nuevas generaciones.

La protagonista de Cómo conocí a tu padre regresará al escenario del Palacio de los Deportes, recinto donde se presentó hace 18 años y en el que ahora volverá para interpretar tanto su nueva música como los éxitos que marcaron a toda una generación.