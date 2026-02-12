Boletos, fechas y detalles: Hilary Duff volverá a México en 2027 con su gira ‘The Lucky Me Tour’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 12 febrero 2026
    Boletos, fechas y detalles: Hilary Duff volverá a México en 2027 con su gira ‘The Lucky Me Tour’
    Visita. Hilary Duff regresará al Palacio de los Deportes tras casi dos décadas de su última presentación en el recinto. FOTO: TWITTER@HilaryDuffBR

La cantante se presentará el 12 de febrero en el Palacio de los Deportes; habrá preventas desde el 16 de febrero

El regreso de Hilary Duff a los escenarios musicales ya es una realidad y, para sorpresa de sus fanáticos mexicanos, la cantante confirmó al menos una fecha en la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo el viernes 12 de febrero de 2027.

Aunque aún falta tiempo para que termine el año, la intérprete ya tiene confirmado este compromiso como parte de su gira ‘The Lucky Me Tour’, con la que se ha reencontrado con sus seguidores y ha conquistado a nuevas generaciones.

La protagonista de Cómo conocí a tu padre regresará al escenario del Palacio de los Deportes, recinto donde se presentó hace 18 años y en el que ahora volverá para interpretar tanto su nueva música como los éxitos que marcaron a toda una generación.

LOS BOLETOS PARA HILARY DUFF

De acuerdo con la información oficial, el registro para la Venta del Artista se realizará el 16 de febrero a las 17:00 horas. Posteriormente, la Preventa Priority será el 17 de febrero a las 9:00 horas, mientras que la Preventa Banamex se llevará a cabo el 18 de febrero a las 11:00 horas.

La Venta a Fans está programada para el 19 de febrero a las 11:00 horas a través de Ticketmaster, y finalmente la Venta General comenzará el 20 de febrero a las 11:00 horas en la misma plataforma.

TE PUEDE INTERESAR: Entre ‘Germán’ y ‘Márgara’: Lalo España celebra 34 años de carrera en Saltillo

En un inicio, Duff había comentado que realizaría únicamente una mini gira en Reino Unido; sin embargo, añadió nuevas fechas para visitar Canadá, varias ciudades de Estados Unidos, algunos países de Europa y, por supuesto, México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Hilary Duff

Organizaciones


Ticketmaster

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos