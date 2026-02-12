Boletos, fechas y detalles: Hilary Duff volverá a México en 2027 con su gira ‘The Lucky Me Tour’
La cantante se presentará el 12 de febrero en el Palacio de los Deportes; habrá preventas desde el 16 de febrero
El regreso de Hilary Duff a los escenarios musicales ya es una realidad y, para sorpresa de sus fanáticos mexicanos, la cantante confirmó al menos una fecha en la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo el viernes 12 de febrero de 2027.
Aunque aún falta tiempo para que termine el año, la intérprete ya tiene confirmado este compromiso como parte de su gira ‘The Lucky Me Tour’, con la que se ha reencontrado con sus seguidores y ha conquistado a nuevas generaciones.
La protagonista de Cómo conocí a tu padre regresará al escenario del Palacio de los Deportes, recinto donde se presentó hace 18 años y en el que ahora volverá para interpretar tanto su nueva música como los éxitos que marcaron a toda una generación.
LOS BOLETOS PARA HILARY DUFF
De acuerdo con la información oficial, el registro para la Venta del Artista se realizará el 16 de febrero a las 17:00 horas. Posteriormente, la Preventa Priority será el 17 de febrero a las 9:00 horas, mientras que la Preventa Banamex se llevará a cabo el 18 de febrero a las 11:00 horas.
La Venta a Fans está programada para el 19 de febrero a las 11:00 horas a través de Ticketmaster, y finalmente la Venta General comenzará el 20 de febrero a las 11:00 horas en la misma plataforma.
En un inicio, Duff había comentado que realizaría únicamente una mini gira en Reino Unido; sin embargo, añadió nuevas fechas para visitar Canadá, varias ciudades de Estados Unidos, algunos países de Europa y, por supuesto, México.