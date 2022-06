Saltillo se sumergirá en la ‘Esquizofrenia’, una obra de teatro de terror psicológico

“Es una obra interesante. No crean que van a ir a sufrir a echarse un rollo médico así tal cual, porque muchas veces resulta intimidante que llegas y ves un pizarrón, un médico y piensas que será muy aburrido, pero poco a poco el escenario, los efectos especiales , los efectos de audio, empiezan a cobrar vida y a hacer que el público empiece a vivir algo que no puede explicarse”, apuntó.

“Fue muy interesante porque la medicina ha avanzado mucho. La historia que representamos es un hospital terrorífico de Londres en 1914 , sin embargo, la experiencia de estar allí como interno, escuchar muchas cosas en la noche, ver a los esquizofrénicos , convivir con ellos, fue una experiencia extraordinaria. Ellos ven cosas que nosotros no y resulta impresionante el cambio que se ve, porque de repente están hablando con alguien, lo abrazan, se ríen y nosotros no vemos nada, todo eso esta pasando en su cabeza . Eso es impresionante, ningún actor podrá recrear eso tal cual”, agregó el también actor.

“Cuando recién se estrenó la obra, hace cinco años, tuve una experiencia muy bella en San Luis Potosí cuando una joven de unos 19 años me estaba esperando afuera cuando finalizó la función. Me dijo ‘quiero agradecerle, porque nadie de mi familia me cree, nadie comprende lo que me pasa y lo que yo siento’. Luego me pregunta si puede traer a su mamá a la siguiente función para que yo hable con ella. Le dije que sí y la siguiente presentación estaban allí las dos, la señora estaba llorando emocionada y me dice que ella pensaba que su hija inventaba todo y con la obra comprendió que no”, compartió.

“Entonces la obra también tiene un mensaje para las personas que tienen familiares con esquizofrenia, que muchas veces piensan que están poseídos por el demonio, o que se encuentran jugando y no, esto tiene un contexto muy fuerte, muy serio, es la segunda enfermedad que provoca más muertes en el mundo después del cáncer. Nosotros tratamos de manejar el terror con seriedad, porque es un género muy complejo de abordar, se tiene que hacer con mucha precisión para que se logre provocar al público”, concluyó el director.

“Esquizofrenia” se presentará en Saltillo, el próximo sábado 18 de junio con dos funciones, a las 19:00 y a 21:30 horas, respectivamente. Los boletos se pueden adquirir en el sitio web Arema Ticket con costos desde los 450 pesos.