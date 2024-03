¿Se hizo justicia? Confirma Drake Bell que sufrió abuso por parte de un empleado de Nickelodeon

Una vez más el trabajo de estrellas infantiles está bajo la polémica, luego e que se revelara que Drake, protagonista de ‘Drake & Josh’ de Nickelodeon sufrió abuso sexual por parte de un hombre que trabajaba en la empresa productora y distribuidora de contenido infantil.

De acuerdo a la información liberada y que formará parte del documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ es producido por Discovery y se estrenará en Estados Unidos el 17 de marzo, por lo que probablemente vea la luz en México desde Max.

Plenamente identificado y hasta denunciado por Bell y más víctimas, la empresa detectó a Brian Peck como el responsable de los abusos.