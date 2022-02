$!‘Sé la magnitud que significa interpretar semejante rol’, Jennifer Hudson

En ‘American Idol’ ya habías cantando la canción ‘Respect’ de Aretha Franklin ¿La filmación de su vida cambió en algo tus preferencias por sus canciones? “Totalmente. Recíen después de investigar toda la música que ella había creado, me di cuenta que la razón básica de las canciones religiosas tenían que ver con las que yo también había cantado en la Iglesia, sin saber que incluso las había cantado en su mismo tono. Eso me llegó profundamente al corazón, al saber que era la persona con que yo había crecido. Fue un descubrimiento increíble para mi”.

¿En qué momento de tu vida recuerdas haber escuchado la música de Aretha Franklin por primera vez? “Debo haber sido muy jovencita. Me acuerdo en mi adolescencia, haber escuchado por primera vez a alguien hablando de la naturaleza y la importancia de ella. Y a los 22 años creo que ya estaba cantando todas sus canciones. Hoy ya tengo 39... Pero recién al investigar tanto sobre ella me di cuenta que yo había crecido cantando en la iglesia ‘Amazing Grace’ tal cual como Aretha Franklin. Siempre estuvo presente en mi vida, en mi subconsciente, sin siquiera haberme dado cuenta”.

Nació el 12 de Septiembre de 1981, con el nombre completo de Jennifer Kate Hudson, en la ciudad de Chicago, y justamente tuvo a Aretha Franklin como su mayor influencia en la música, además de Whitney Huston y Patti LaBelle. Tal cual como Aretha, Jennifer había empezado a cantar desde la niñez, a los 7 años, en un coro de la Iglesia. Y ya había firmado contrato por cinco años con un sello discográfico en Chicago, cuando tuvo que cancelarlo para competir en el certamen de la tercera temporada de ‘American Idol’. Cantando el tema de Elton John ‘Circle of Life’ logró la mayor cantidad de votos entre los mejores nueve, pero terminaron descalificándola dos semanas después. Sin embargo, hoy la recuerdan mucho más que la ganadora de aquel entonces (Fantasia) y terminó siendo la cantante más conocida entre todas las perdedoras. Tan conocida, que en noviembre del 2005, fue contratada para interpretar el personaje de ‘Effie White’ en el musical ‘Dreamgirls’, al lado de otras superestrellas com Beyonce, Eddie Murphie y Jamie Foxx (Lo más curioso: la ganadora de ‘American Idol’, Fantasia, había perdido la audición que ganó Jennifer Hudson por ese mismo rol). Como resultado, Hudson terminó ganando nada menos que 29 premios diferentes por ‘Dreamgirls’, incluyendo el Oscar como Mejor Actriz de Reparto, que ahora quiere volver a ganar con la historia de Aretha Franklin en ‘Respect’.

Con el título ‘Respeto’ por una de las canciones más conocidas de Aretha Franklin, el cine cuenta la historia de toda su vida, desde la niñez, cantando en el coro de la iglesia del padre hasta la fama internacional que ganó con más de 100 canciones grabadas, 17 ‘top ten’ y 18 premios Grammy que incluye el original trofeo de ‘Leyenda Viviente’ en reconocimiento por su carrera. Pero con Jennifer Hudson muestran el lado personal que muy pocos conocen, desde una violación con que ella también tuvo un hijo siendo muy jovencita, hasta los abusos físicos que sufrió con su pareja, al mismo tiempo que luchaba por los derechos civiles de los afroamericanos, siendo amiga íntima de Martin Luther King. Y fuera del cine, la realidad demuestra el verdadero respeto que le tuvieron cuando en el entierro estuvieron presentes figuras tan internacionales como Bill Clinton, Ariana Grande, Faith Hill y Stevei Wonder. Por algo la revista Rolling Stone había señalado a Aretha Franklin como ‘La Mejor Cantante de Su Generación’. Y Jennifer Hudson, no se queda muy atrás.

¿Cómo fue aquella primera conversación con Aretha Franklin? “Mi Dios... habíamos tenido la primera reunión, dos años antes de empezar con el rodaje, en Nueva York. Incluso en aquel entonces ni siquiera había un guion todavía, pero siempre fue un sueño para mi interpretarla, porque incluso había mostrado mi amor por ella en la canción Share Your Love With Me, que yo había cantado en la primera prueba de audición de ‘American Idol’. En mi mente, yo estaba haciendo una prueba de audición, para que Aretha Franklin me escuchara”.

¿Hubo alguna canción de Aretha Franklin que te haya costado cantar más que otra? “Todas fueron difíciles, porque son clásicos que todos amamos y yo quise mantener la integridad de cada canción. Su música es eterna, conocida en todo el mundo. Es algo que siempre me dio miedo. No quería perder el contexto, quería mantener su clase en cierta forma. Es por eso que en cierto momento tuve que pensar que lo mejor era no permitir que siguiera pensando en que Aretha me pidió que fuera ella, sino que pudiera transmitir lo que significaba, sin pretender imitarla. Quería hacerlo lo mejor posible, con respeto, manteniendo la integridad y el contexto de la leyenda con que nos bendijo con su música”.

¿Es verdad que también te dejaron componer con Carole King la canción original ‘Here I Am’ que se escucha en la película? “Sí, fue mi tributo final. Fue una discusión con Carole (King) que tuvimos al principio de la pandemia, cuando todos estábamos trabajando desde casa. Hablamos de componer una canción que contara sus experiencias, sobre todo lo que yo había aprendido de ella. Y canté ‘Singing my way home’ (Cantando camino a casa), porque me pareció que era una buena forma de cantarle algo a Aretha, con las mismas raíces mías del estilo de música religiosa”.

¿Ayudó en algo que la directora Liesl Tommy también haya dirigido antes musicales en Broadway? “Y... lo que más me gustó es la forma en que ella se aseguró que todos los actores estuviéramos equipados con todo lo que necesitábamos para el presupuesto que teníamos. Ni se si debería llamarlos actores porque éramos todos músicos, porque era necesario que la música tenga que ver con toda la historia. Y muchas veces la música queda a un lado cuando se filma la historia sobre músicos. La magia del cine tiene que ver con la música. Y pudimos hacerlo con una buena dirección de Liesl Tommy”.

¿Lo más importante de ‘Respect’, más allá de la posibilidad del Oscar? “Hay tanto... todos tenemos mucho respeto por esta película. Y quiero que el público también lo tenga. La música es reconocible, sí, pero sentarte y ver la historia, conocer las condiciones y las circunstancias, el costo de lo que vivió en su vida, lo más importante para mi es asegurarme que la gente la recuerde, como bien se lo merece”.

¿Y más allá de los premios, qué tan orgullosa te sientes por tu trabajo? “Estoy muy orgullosa, muy orgullosa, en especial por saber que tanta gente joven puede conocer su historia. Tampoco puedo imaginar un mejor equipo, formamos una verdadera familia de... respeto. Siento que construimos y cultivamos todo con amor y mucho respeto por Aretha Franklin. Y pasamos un buen momento al crear este proyecto. Solo puedo desear que la gente disfrute al verla, tanto como yo disfruté al filmarla”.