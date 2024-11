Se lanza Gaby Spanic en contra de Thalía: ‘Era una obrera asalariada, no era la mejor cantante ni mejor actriz’

Hace años Gaby Spanic dijo que se sentía “agradecida” con la intérprete de ‘Amor A La Mexicana’ debido a que como ella rechazó hacer la telenovela ‘La Usurpadora’ fue que la oportunidad llegó a la venezolana.

“Desde que me ofrecieron hacer el casting, me indicaron que Thalía era la primera contemplada para el personaje, y yo camino a México rezaba para que no le dieran el personaje y me lo ganara yo”, dijo en una charla con el periodista Luis Olavarrieta.