No obstante, el nuevo giro en torno a la música no llegaría de la noche a la mañana, ya que, aunque cuenta con algunos covers y temas en colaboración, su trabajo con géneros como el pop latino y la cumbia la han llevado explorar su creatividad de una forma diferente .

“ Es que no hubo un día en que yo dije ‘ay, quiero dejar de actuar, o conducir y hacer música’, simplemente la música me ha acompañado toda la vida ”, expresó Díaz.

“ Yo creo que hoy en día no hay reglas. En la música no hay una regla y eso es lo más bonito para la etapa en que estamos viviendo, musicalmente ”, destaca en relación a su tema y el “despertar” de los nuevos géneros del regional mexicano que se han popularizado.

“Por si tú que me escuchas o me lees estas pasando por un momento así en una relación, pues que te atrevas a salirte de ahí, que te atrevas a decir: No está padre, no está bonito y ‘da hueva’ que tú estés dando más que el otro”, declaró como mensaje de despedida por su próximo lanzamiento que llegará la tarde de este jueves a las 6 p.m. en diferentes plataformas.