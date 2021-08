Selma Blair narra en “Introducing Selma Blair” cómo vive con esclerosis múltiple

“ Me dijeron que hiciera planes para morir, no porque tenga esclerosis múltiple, porque estoy luchando contra la esclerosis múltiple ”, se escucha decir a Selma Blair en el trailer de su próximo documental.

La historia dirigida por Rachel Fleit, muestra los estragos que la enfermedad ha hecho en la actriz afectando por ejemplo el habla y su forma de caminar.

En el adelanto de poco más de dos minutos se ve a Selma moviéndose con ayuda de un bastón, conviviendo con su hijo con dificultad y teniendo momentos de ruptura.

En uno de los fragmentos de video se le ve en una camilla en su primera ronda de quimioterapia, diciendo que “es divertido” y relatando que está perdiendo el cabello.

Además se le ve llorar y describir el dolor que siente; en un momento recuerda que incluso no podía respirar.

“Se me ha dado una segunda oportunidad de vida y me prometí a mí misma que no juzgaría el proceso, pero lo estoy haciendo. ¿Todo lo hermoso que conozco, con lo que he animado a otras personas, será verdad para mí también?”.

La esclerosis múltiple, enfermedad autoinmunitaria que padece Selma, afecta al cerebro y a la médula espinal.