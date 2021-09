20 años después... la historia del 9/11 se recuerda en el streaming

A diferencia de la mayoría de los documentales, este largometraje no se centra en las víctimas. Tal y como lo indica su título, esta vez se tiene el afán de mostrar lo que sucedió con aquellos responsables de llevar las riendas de una de las naciones más poderosas, la cual se vio agredida en su propio territorio hace 20 años. Apoyado por material periodístico, que incluye fotos nunca antes vistas, el director Adam Wishart narra en paralelo las imágenes de los ya mencionados ataques, con la visita que George W. Bush realizaba en ese precioso momento a una escuela primaria; ofreciendo así una especie de reconstrucción en tiempo real guiada por las declaraciones de los involucrados —entre ellos Condoleezza Rice (Consejera de Seguridad Nacional), Colin Powell (Secretario de Estado)—, y apuntalada por las transmisiones de las torres de control en los aeropuertos.

Esta es una serie documental original de Netflix, la cual hace un recorrido exhaustivo por los veinte años desde el momento en que los Estados Unidos y el mundo temblaron ante los atentados a las Torres, al Pentágono y que los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines evitaran que un avión se estrellara contra la Casa Blanca. A través de cinco episodios, la serie muestra un trabajo periodístico y documental que no deja espacio sin analizar, recaba los testimonios de las víctimas de los atentados y también de sus deudos, muestra cómo se expande la invasión a Irak y exhibe la decisión de Donald Trump de retirarse de Afganistán. La producción entrevista a defensores de la política en Afganistán y a quienes la reprochaban dentro del gobierno mismo.

La cinta es protagonizada por Michael Keaton y a horas de su estreno, se ha ubicado entre lo más visto del servicio de streaming en muchos países. La película narra la historia de un abogado que debe intentar determinar el valor monetario de las vidas que se perdieron tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. La película cuenta la historia real de Ken Feinberg, un abogado de Washington D. C. que deberá batallar contra el cinismo, la burocracia y la política para ayudar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001. El drama biográfico está dirigido por Sara Colangelo y protagonizado por Stanley Tucci, Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti, Talia Balsam. La película ha recibido muy buenas críticas por parte de los periodista especializados, quienes destacan las excelentes actuaciones de Keaton y Tucci y lo bien contada que está la historia.

DOCUMENTAL

‘Discovery presenta: Los héroes del 11 de septiembre’

Discoveri Channel

Año: 2021

Duración: 1 h 19 minutos

El documental muestra los esfuerzos realizados por Jon Stewart —22 veces ganador de los premios Primetime Emmy y ex presentador de The Daily Show—, John Feal —socorrista y activista social del 9 de septiembre— y Ray Pfeifer —héroe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York— en su lucha por obtener beneficios de salud y una compensación para los rescatistas que apoyaron a los afectados en el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Filmado durante cinco años, el documental revela la historia de los miles de rescatistas que sufren enfermedades potencialmente mortales y financieramente devastadoras debido a las toxinas liberadas en la Zona Cero (mundialmente conocida por su nombre en inglés Ground Zero) luego del ataque del 11 de septiembre.