¡Adiós al ‘Tiburón’ más querido! Recuerdan cuando Carlos Bremer rescató la carrera de Luis Miguel al producir su serie con Netflix

“A mí me tocó hacer el plan para saber cómo revivir a este gran ídolo de México , También ofrecí financiar, pero no fue necesario con el esquema que se hizo”, contó en su momento el querido empresario regio.

Cercano a celebridades, empresarios, deportistas y políticos, C arlos Bremer buscaba la manera de resaltar el nombre de México y sus triunfos. Fue así que en 2017 se unió a otros empresarios y creó el plan para rescatar financieramente a Luis Miguel al proponerle la producción de una serie sobre su vida.

Con la idea sobre la mesa, la manera de liquidar las deudas fue que se comenzó en la producción de la historia, misma que en su primera temporada alcanzó niveles récord de audiencia en c ada estreno semanal.

Y de nueva cuenta insistió que su labor se hizo, sin embargo ‘El Sol’ ya había recuperado su fuerza artística y financiera, por lo que los unía su cercana amistad y ya no los negocios.

“No lo he hablado con él, la verdad es que cuando me pidieron lo ayudara en un plan de restructura (financiera) lo traté de hacer, pero ahora no lo necesita para nada, pero estoy abierto a cualquier cosa”, agregó. (Con información de El Universal y Milenio)