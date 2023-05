Elimina Disney+ títulos de su plataforma... ¿Preparados para reclamos?; le pega crisis y sigue los pasos de HBO Max

Disney comenzó a borrar contenido de su oferta, con docenas de series y especiales programados para abandonar Disney + y Hulu el 26 de mayo, según dio a conocer Deadline y fue confirmado por la propia compañía.

Los títulos, que se eliminarán de los servicios de transmisión de Disney a nivel mundial, incluyen Willow, Big Shot, Turner & Hooch de Disney+, The Mighty Ducks: Game Changers, Just Beyond, Diary of a Future President, The Mysterious Benedict Society y The World según Jeff. Goldblum y Y de Hulu: El último hombre, Dollface, The Hot Zone, Maggie, Pistol y Little Demon.

La lista presenta series en gran parte de corta duración, especiales y películas directas a la transmisión.