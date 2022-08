Por otra parte, en las búsquedas de internet durante esta historia también causó una gran expectación, ya que según reportó Google debido al estreno del primer capítulo, el 21 de agosto del 2022, el título no sólo fue tendencia en las redes sociales, sino que además se convirtió en lo más buscado del portal web.

En este sentido, los términos que más fueron buscados en Google son: “Estreno House of the Dragon”, “Elenco House of the Dragon”, “Targaryen” y “Game of Thrones”, ocupando CDMX el lugar con más búsquedas a nivel nacional, seguido de Nuevo León y Yucatán.

