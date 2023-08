Sigue en agosto la guerra del streaming con ‘Heartstopper’, ‘Ahsoka’ y Heart of Stone y más ¿Cuál vas a ver?

El verano ya lo estamos viviendo, y aunque no restan tantos días de vacaciones escolares aún hay tiempo de disfrutar de una buena serie o película en casa acompañados por unas alitas, una pizza o simplemente con alguna botana.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING 3

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez están de vuelta con una tercera temporada de su serie. Misma que se estrenará en Star+ el próximo 8 de agosto. ‘Charles-Haden Savage’, ‘Oliver Putnam’ y ‘Mabel Mora’, deben descubrir quién mató a uno de sus conocidos, en este caso un actor.

La estrella de la acción fílmica ‘Ben Glenroy’ (Paul Rudd), que iba a debutar en Broadway en una obra dirigida por Oliver, hasta que alguien decide acabar con su existencia sobre el escenario.

A lo que sigue la esperada investigación para hallar al culpable, donde el trío de amigos y vecinos contará con la ayuda de la coprotagonista en el espectáculo de Oliver, Loretta Durkin interpretada por Meryl Streep.