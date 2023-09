¡Shakira belicona! Canta contra la explotación laboral y se burla de su exsuegro junto a ‘Fuerza Regida’

“Tengo un jefe de mierda que no me paga bien , yo llego caminando y él en Mercedes Benz me tiene de recluta, el muy hijo de pu**” se escucha cantar a Jesús Ortíz, el cantante de Fuerza Regida.

¿SE BURLA SHAKIRA DE PIQUÉ?

En esta canción se especulaba que Shakira de nueva cuenta arremetería en contra de su expareja y padre de sus hijos: Gerard Piqué, sin embargo, a quien atacó fue a sus exsuegros.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, canta la colombiana mientras en el videoclip los músicos intentan taparle la boca, como signo de que no “diga” la frase.

Las frases que ahora son canción serían en respuesta a la manera que Joan Piqué Rovira la sacó de “su terreno” en España tras la separación de su hijo con ella.