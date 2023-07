“A veces no quiero ya [coleccionarlas], porque me voy a morir y me las van a tirar”, dijo a VANGUARDIA cuando nos recibió en su hogar, mientras nos mostraba los detalles de estos objetos con gran valor sentimental, entre las que también se hayan juguetes como un pequeño radio con una rana y una figurita que baila sola, así como el infaltable “Kermit” o Rana René , como se conoce en Latinoamérica, estrella de Los Muppets y que llegó a ella por una amiga.

“Cuando ando en el centro y veo que no las tengo, la compro. Sí me acuerdo de cuál tengo y cuál no. Sí tengo repetidas, por eso esas están allá”, dijo apuntando hacia el fondo del comedor.

“[Mi familia] no me dice nada por las nadas , pero dice que estoy muy enamorada y no correspondida”, comenta sonriente mientras pasamos de la sala a su cocina y de ahí al comedor, donde tiene algunas de las piezas repetidas.

“Yo las iba a regalar, porque me casé de vuelta y dije al muchacho no le va a parecer. Me dijo ‘no las regales, es tu colección, ni modo que me encele con las ranas’ y no las regalé”, compartió.

“Hasta mi suegro me dijo que no las regalara. Mi esposo sí sabía porqué coleccionaba ranas, mi suegro no. Él me dijo ‘lo pasado a mi no me interesa, me interesa cómo te portas’. Porque una mujer casada es puntada del dedo de todo el mundo, y yo dejé los bailes, dejé donde andaba y todo por dedicarme a él, dejé mi libertad, porque a mí me gustan mucho los bailes y cuando me casé con él tenía 45 años yo”, agregó.

Por supuesto, la sección que más le gusta es la de las ranas enfiestadas, las que están bailando, tocando, disfrutando de una música que solo ellas escuchan pero felices de estar en movimiento.

“[La Rana] dijo que cuando ya no los quisiera se los diera ¡muy vivo!”, expresó, “yo me voy a seguir coleccionando, aunque mi hijo me dice que cuando me muera las va a tirar. Ta loco, regreso y lo rasguño”.