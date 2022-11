Siete años después Natalia Lafourcade lanza ‘De todas las flores’

“Hay toda una búsqueda que hacer. Para mí este proyecto ... en un punto se sentía como un desierto,” dijo la Lafourcade en una entrevista que le concedió a The Associated Press en Nueva York. “Es así como ‘no sé ni por dónde arrancar. No sé por dónde empezar’”, añadió.

La cantautora describe que “De todas las flores” como un trabajo autobiográfico que le dio la posibilidad de conocerse mejor a sí misma.

“Yo he tenido a través de este disco la oportunidad de revisitar mi propio jardín, mi propio mundo interior y en él atender todos los aspectos que había que atender,” comentó Lafourcade.

La cantante mexicana presentó “De todas las flores” recientemente en un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, en el que cantó junto a Omara Portuondo y Jorge Drexler.

Lafourcade inició su carrera interpretando pop y bossa nova e incursionó en la música tradicional mexicana. Primero con “Mujer divina - Homenaje a Agustín Lara”, por cual fue galardonada con el Latin Grammy al mejor álbum de música alternativa en 2013; después vino “Hasta la raíz”, con el fue laureada en los Latin Grammy a grabación y canción del año en 2015, le siguieron dos volúmenes de “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos)”, premiados como mejor álbum folclórico en 2017 y 2018.