¿Sigue grave? Afirma periodista que salud de Daniel Bisogno va en ‘retroceso’

Precisó que aunque la familia de Daniel insiste en que todo va bien y que su presencia constante en el hospital es para hacerse chequeos, lo que no han revelado es que cada vez le encuentran alguna anomalía.

Originalmente de acuerdo a lo que dijo Pati Chapoy Daniel Bisogno regresaría a la pantalla desde Ventaneando en enero, sin embargo la situación no se hizo real y al contrario el momento está lejos de realizarse debido a que su salud no ha mejorado, y de acuerdo a ana María Alvarad o su salud va en “retroceso”.

¿CÓMO ESTÁ DANIEL BISOGNO?

Ana María no quiso dar más detalles que le proporcionó su fuente, sólo insistió en decir que sí está crítico su estado de salud y que su familia está preocupada por ello, además de que el conductor está decaído.

“No lo deben presionar, la cosa no está fácil, no pudieron enlazarlo en videollamada, fue por teléfono”, recordó sobre su ausencia en Ventaneando, donde se le ha dado seguimiento a los problemas de salud del conductor.

Alvarado recordó que las complicaciones en la salud de Bisogno han sido primero por las bacterias que se le han formado por el catéter que utiliza, además de que trae problemas en el estómago y en el intestino.