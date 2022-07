“Sinvergüenza”... Danna Ponce acusa a Coco Levy, hijo e Talina Fernández, de abuso sexual y no es la única (video)

“Me senté y lo único que el señor podía decir es: ‘Eres una demonia, eres una demonia’, lo cual yo no entendía. (...) Corte a: él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz (...) Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba, llevándolo a un abuso, como son las cosas. (El ejemplo) era como: ‘Si un director te pide que te fajonees con tu pareja’, incluso se paró al lado de mí y me jaló como para que él fuera mi pareja y quería que yo ejemplificara el fajoneo con él”, expresó.

La segunda vez que acudió a la oficina de Jorge Levy, pues la había citado de nueva cuenta, ella decidió asistir, pero “lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como un pedazo de carne”, esperando que no se repitiera lo que había vivido; sin embargo, habría sido peor, pues él no sólo cerró la puerta de su oficina, sino que la tocó de forma indebida.

“El señor, en la segunda ocasión, estaba yo sentada enfrente, me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el cinturón, se abrió el zipper y se quedó sentado así (con las piernas abiertas). Lo primero que pasaba en mi mente era: ‘¿Qué?, ¿ahora se la tengo que chupar?, ¿o qué sigue?’ (...) y el señor se paró, se puso atrás de mí y lo que hizo fue abrazarme por detrás y tocarme los senos y darme un beso en la comisura”, relató el abuso en redes sociales.

Al momento de publicar el video, Ponce recibió varios mensajes de quienes presuntamente serían victimas pasadas del hermano de la fallecida Mariana Levy. Estos testimonios fueron recabados por la actriz de 22 años, quien también los posteo en su red social.

“Hasta que alguien se atreve a hablar de ese tipo. Hay 3 mujeres amigas del cea que vivieron algo igual. No tardan en publicar también. Cocolevy duró mucho tiempo haciendo acosos sexuales de lo más vil y cruel”, se lee en una publicación.

“Danna a mi coco levy me pidió fotos desnuda para permitirme la entrada a los castings. No volví a pisar el lugar por que me dijo que la única manera era “irlo a ver seguido” aunque... y me lo repitió varias veces... el amaba a su esposa (...) Me tuvo dos horas explicándome porque si yo quería entrar “al infierno” como se refería a la industria del cine en México, le tenía que mandar una foto desnuda”, declaró otra joven por mensaje.

“Hola! Vi tu video. Se que hay un grupo de facebook desde hace un par de años donde hay varias sobrevivientes y victimas de abuso por parte de él. Te abrazo, te creo y sé que no es fácil romper el silencio por muchas que no han podido hablar”, escribe otra mujer.

Coco Levy desmiente acusación de abuso sexual en su contra

Ante la denuncia que interpuso Danna en su contra, el productor ya salió a dar sus primeras declaraciones; dijo que lo dicho en el video viral el día de ayer, son mentiras, y que tomará acciones legales.