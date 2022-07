“Voy a decir unas cuantas cosas aquí. Puede no ser muy popular, pero es la verdad. No quiero meter a los chicos de Linkin Park en esto, pero creo que estarían de acuerdo conmigo. Cuando publicaron el disco ‘One More Light’ en mayo de 2017, no fue recibido de la misma forma que pensaron que lo iba a ser, o al menos en la forma que Chester se esperaba”.

“Yo le decía: ‘hombre, no dejes que esta gente te hunda. No merece la pena. La música es buena, hombre. No te preocupes por esa clase de mierda’. Para esos tipos, que han trabajado tan duro en grabar esos discos y están acostumbrados a los fans y la adulación, sacar un disco como ‘One More Light’, que le gusta a un 95% de la gente, pero del que se queja otro 5%, por más tiempo que hayan invertido en él...”.

“Tenía todo este vacío por dentro que no creo que fuera capaz de explicar a mucha gente, pero yo conocí este lado de él muy bien. Podía tener a mil personas, después de un show, que querían conocerle y decirle que era genial y que les había conmovido de manera profunda, emocional y positiva, ayudándoles a afrontar su dolor, pero Chester no escuchaba eso”.

“Daba las gracias, pero él sentía que no era suficiente. Recuerdo tener una conversación y que me dijera: ‘No me siento lo suficientemente listo. No me siento lo suficientemente bueno’. Yo siempre le decía: ‘Chester, eres una buena persona. Olvidate de cantar. No me importa que seas un gran vocalista, me importa que eres un ser humano. Me importas porque eres un tipo genial’. Era uno de los mejores amigos que jamás se puedan tener”.

Por su parte, Chino Moreno, vocalista de Deftones, recordaba su amistad, lamentando no haber hecho más caso cuando Chester “estaba de bajón”: “Chester era muy amigo mío. Tenía verdadero talento y es muy duro cuando alguien como él se quita la vida. Todo el mundo sabía cómo era él y los problemas por los que estaba pasando. Es muy triste, y cuando pasa es inevitable decirse a uno mismo: “Joder, ¿por qué no le ayudé o le hice más caso cuando estaba de bajón?”. Pero la vida es la que es. Es una mierda cuando alguien con tanto talento y sensibilidad se va. Lo echo de menos”.

Hace un año, su viuda, Talinda Bennington, dejó el mejor resumen de cómo era el Chester Bennington más cercano con estas palabras: “Siempre encontrabas la manera de hacernos reír a todos. Siempre hiciste que todo fuera mejor. (...) Estoy muy contenta de que los niños y yo tengamos una gran cantidad de fotos y videos para recordarte. Te extrañamos cada segundo de cada día. Fuiste la mejor persona que he conocido. Te veo en nuestros bebés todos los días. Lily es tu mini-yo, con su apariencia y su hermosa voz. Tyler tiene tu ingenio, intelecto, apariencia y la misma obsesión por tratar de descubrir el espacio y el tiempo. Y Lila, ella tiene tu corazón de oro”.

Talinda compartió un tiempo después de la muerte de Chester el vídeo en el que encontrábamos al vocalista solo 36 horas antes de su fallecimiento, disfrutando de un momento familiar que no podía hacer pensar lo que iba a suceder después: “Así es cómo se ve la depresión solo 36 horas antes de su muerte. Nos quería tanto, y le queríamos”.