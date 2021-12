Tatiana, de ícono de la música infantil a vocera del movimiento LGBT

“ Yo siempre digo lo que pienso, hago lo que siento y canto lo que quiero. Cada año hago una canción para el ‘pride’ (mes del orgullo) y este me atacaron mucho los conservadores que no aceptan la diversidad y al mundo como es, pero yo me defiendo, digo lo que pienso y a seguirle dando a lo que me gusta hacer ”, aseguró Tatiana vocera del movimiento LGBT

Tatiana fue eliminada de la competencia de “¿Quién es la máscara?” el domingo pasado por lo que tuvo que desenmascarar a su personaje Carnívora. “Me la pasé increíble, fue un reto en mi carrera, algo muy diferente a todo lo que había hecho en mi vida y me la pasé muy bien”, afirmó.

Señala que tuvo que modificar su voz al interpretar “Oops!.. I Did it Again” de Britney Spears y “Oye” de Beyoncé, con el propósito de evitar ser reconocida por el público y los jueces .“Al cantar no me modificaban la voz, pero fue muy interesante cantar canciones en géneros en los que la gente no me conocía, como jazz, blues, regional mexicano, pude cantar de todo un poco, me encantó”, precisó.

Con información de la Agencia EFE