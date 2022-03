‘Te está viendo la cara’, mamá de Nodal mandó hacer auditoría de lo que gastaba con Belinda

Gustavo Adolfo Infante, conductor de espectáculos y titular de ‘De Primera Mano’, recientemente dio a conocer la presunta razón por la que Belinda y Christian Nodal terminaron. Según el periodista, los famosos rompieron porque la madre del cantante de regional mexicano, Cristy Nodal, presuntamente pidió una auditoría para saber en lo que estaba gastando su hijo.

Fue durante un live de Facebook en donde Gustavo Adolfo Infante contó la supuesta razón por la que Belinda y Christian Nodal terminaron su relación. ¿Fue el dinero? ¿Nodal quería sorprender a Belinda con detalles económicos?

Al inicio de su en vivo, el periodista relató que Christian Nodal le daba regalos caros a Belinda y que incluso, cuando la cantante tuvo que viajar a España, él pagó todo para que ella estuviera cómoda. Además de que “le pagó al staff de la famosa”.

Los regalos, según indicó, no fueron pedidos por Belinda sino fueron detalles que Christian Nodal decidió tener con la famosa.

“Nodal empezó reglándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda con un staff de cinco personas. Entonces ¿quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién cree que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién cree que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía.

¿Alguien los obligó? ¿Alguien les puso una pistola en la cabeza? Claro que no, ellos lo dieron por sus pistolas. Porque querían halagarla, querían apantallarla porque han de ver dicho ‘si yo estoy un poco federico, feito para andar con Belinda’, la verdad de las cosas o no sé, porque no creo que Belinda les diga ‘ay cómprame una bolsa carísima’... no lo creo”, contó el periodista.

Asimismo, explicó que fue ahí, después de su regreso de España, en donde su contador y su madre, Cristy Nodal, comenzaron a indagar sobre los gastos que había hecho en España.

