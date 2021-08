Technicolor Fabrics busca reconectar con el norte

Después de un 2020 sin eventos en vivo, este sería el primer concierto para la agrupación en Saltillo desde su última visita al Festival Zapal en 2019. Además, no será la única fecha de la banda en Coahuila, ya que al día siguiente serán parte de la Fiesta de la Vendimia de la Hacienda del Marqués en Parras. Sin duda, Technicolor Fabrics es sinónimo de experimentación musical, la cual han plasmado en proyectos como “Run... The Sun Is Burning All Your Hopes”, “Ideas”, “Bahía Santiago” y “Presente”, dos de ellos apadrinados por el icónico Siddhartha, y de donde se deprenden hits como “Fuma”, “Dale calma” o “Mejor que nadie”.

“En este concierto va a haber de todo un poco, a principios de 2021 estrenamos nuevas canciones que pertenecen a nuestro nuevo EP llamado “Querer Querer”, el cual grabamos durante la pandemia y del que se desprenden nuevos sencillos como “No” y “Brindis”, los cuales podrán escuchar este viernes. Además de las canciones que ya conocen todos los que son seguidores de la banda”, comentó el guitarrista.