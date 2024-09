¿Tesla demanda a HotSpanish por modificar su Cybertruck? Esto es lo que dijo el influencer

El tiktoker también compartió con sus seguidores la carta enviada por Tesla, en la cual la empresa especifica que las modificaciones realizadas al vehículo van en contra de los términos y condiciones de la compra de la camioneta. “Muchos de ustedes me comentaron sobre eso cuando yo saqué el video, pero no lo quise creer, porque es mi camioneta y puedo hacer lo que quiera [...] ¿En qué les afecta a los de Tesla?”, cuestionó HotSpanish, mostrando su desconcierto ante la reacción de la compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Tesla ya no acepta pedidos de la versión más barata del Cybertruck

En el video, que rápidamente se hizo viral, HotSpanish expresó su sorpresa y frustración al recibir la demanda de Tesla. “No lo puedo creer, amigos, me acaba de llegar la demanda de Tesla, pero saben qué, es una tontería” , declaró el tiktoker, visiblemente molesto. Durante la grabación, mostró cómo había modificado su Cybertruck, que había llegado recientemente desde California. A pesar de la demanda, HotSpanish defendió sus acciones, argumentando que no debería ser considerado algo negativo.

TESLA ‘SENTENCIA’ A HOTSPANISH CON EL RETIRO DE SU CYBERTRUCK POR MODIFICACIONES ILEGALES

La carta enviada por Tesla, y mostrada por el influencer, detalla que los cambios realizados en el diseño del Cybertruck violan los términos establecidos en el contrato de compra. Esta cláusula, que es común en contratos de vehículos de alta gama, está diseñada para proteger la integridad del diseño original y las especificaciones técnicas del producto, algo que Tesla toma muy en serio.

Además, en la misiva, Tesla informa que debido a la violación de los términos del contrato, la empresa tiene la intención de recuperar el vehículo. “Como ha terminado el contrato con Tesla, en 10 días van a venir a llevarse la camioneta”, explicó el tiktoker en su video, revelando que la empresa ya ha programado una fecha para recoger el vehículo modificado.

HotSpanish no tardó en manifestar su desacuerdo con la decisión de Tesla. En un acto desafiante, el influencer rompió en cámara el comunicado enviado por la empresa, declarando: “Tesla me está demandando por hacer esto, pero esta camioneta no se va”. Este gesto de rechazo a las demandas de la empresa ha resonado entre sus seguidores, quienes han mostrado un gran apoyo al tiktoker en los comentarios.