Tras nombramiento de Jacqie Rivera como directora de las empresas de Jenni, Chiquis desata la polémica en la familia

No obstante a través de un comunicado se informó que los resultados de la auditoría que se realizó en JREN arrojaron que no hubo “delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosie actuando como fideicomisaria”.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces... fueron como 80 mil dólares que se robaron”, relató.

Aunque dijo que no acusaba a su tía de ser ladrona, pero si la responsabilizaba por permitir estos movimientos.

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia”.

Por su parte Rosie declaró que ella no iba a darle continuidad a estas acusaciones, que no era su estilo.