Tributo a Francis: La vedette mexicana que desafió estereotipos y abrió camino a la Diversidad LGBTQ+

Ver defectos en el espejo trágicamente es normal; condenamos la lonjita, sin agradecer la holgura económica que nos ha permitido cultivarla. La belleza es para el ojo ajeno. Cuando alguien visita tu casa y halaga el espejo que tienes en la entrada; para ti es normal, ya no te parece algo particularmente lindo, es algo que forma parte de tu vida como tu antebrazo, la nuca, el dedo meñique del pie o cualquier otra parte del cuerpo que no goce de la atención ajena como sí lo hacen los ojos (de color), el cabello (rubio) y la musculatura (siempre abundante). En la historia LGBT en México, trágicamente algunos personajes han padecen de esta falta de aprecio. Hoy Google fue ese extraño que ve la belleza en nuestra diversidad al rendir homenaje a Francis, vedette y transformista que con su existencia allanó el camino de la diversidad, pero este tributo también expone los desafíos que enfrentamos las personas LGBT.

”Una de las preguntas que me encabronan, cuando llego a una entrevista, llego arregladita, mi peluquita, mis chichitas, vestidita, bien linda y me dicen ‘Francis ¿cómo quieres que te trate? ¿de él o de ella?’. ‘¿Qué estás viendo? (le responde Francis)’. ‘Pues ella, pero sé que eres él’. Sí, pendejo, pero si no te lo digo no te das cuenta. Y ultimadamente, ¿a quién vas a entrevistar? Al ser humano y el ser humano vale por eso, no por eso, no por como se peina, se vista o con quién se acuesta. Son ganas de chingar y está bien que chinguen, pero que a su madre, la respeten, por eso nunca me volvieron a invitar a Sábado Gigante (famoso programa de Univisión conducido por Don Francisco)”, platicaba entre bromas en uno de los intermedios de su show, antes de cantar A mi Manera.