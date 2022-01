Tristan Thompson comparte una disculpa pública a Khloé Kardashian y sí, confirma que es el padre del bebé de Maralee Nichols

Thompson continuó con palabras en particular solo para Kardashian, escribiendo:

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces la angustia y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado durante estos años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti. A pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”.

Por su parte, Kardashian ha elegido el silencio ante esta situación, excepto por un tuit en el que admitió que “apenas estaba en [su] propio cuerpo ahora mismo”. No confirmó el motivo, pero sus fans pudieron adivinar la razón. Una fuente cercana a la estrella de reality de 37 años compartió en diciembre que ella estaba “molesta” por la situación, encontrando todo el asunto “triste”.