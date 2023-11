¡Un Best Seller! ‘The Woman In Me’ de Britney Spears ha vendido más de un millón de copias

El nombre de Britney Spears siempre vende y en el caso de la literatura no podía ser menos, ya que desde su más reciente publicación The Woman In Me la artista no ha salido del ojo público, pero en esta ocasión por aclarar algunos de los rumores de su turbulento pasado.

Durante la primera semana del lanzamiento, este libro ha alcanzado la impresionante cifra de 1.1 millones de copias vendidas en diversos formatos; libros físicos, audiolibro (narrado por Michelle Williams), ebooks y preventas. El motivo detrás del nuevo enfoque a la vida de la cantante se debe principalmente a declaraciones que han salido a la luz de sus mismas palabras en esta producción.

El lanzamiento de este libro se dio hace poco más de una semana, y se volvió tendencia debido a la fuerte declaración que Britney hizo con respecto a su embarazo interrumpido con el artista Justin Timberlake.