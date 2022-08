Va Luis Manuel Ávila de la Familia P. Luche a ‘pelear’ junto a Goku

“Lo que he hecho es abordar el personaje como estoy acostumbrado a hacerlo, hice un trabajo de mesa profundo, planteé el personaje de adentro hacia fuera a partir de sus sentimientos y emociones, como cualquier otro personaje que he hecho. Me fijé en el personaje y lo que había hecho Luis Alfonso para partir de ahí, eso dentro del proceso que hicimos fue bien claro, no queríamos hacer una imitación sino conocer al personaje y las herramientas”, detalló el actor.

El actor fue seleccionado después de una campaña en redes sociales que organizaron varios fans sugiriendo su participación, después de haber visto su desempeño en el doblaje de “Los guerreros del zodiaco: el lienzo perdido”.

